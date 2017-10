Monica Gabor este norocoasă. Mr. Pink, afacerist de succes

Joi, 01 August 2013. Cuget Liber Online.

Monica Gabor este o femeie norocoasă. După mariajul cu Irinel Columbeanu, vedeta este răsfățată acum de un afacerist chinez foarte prezentabil care arată ca un fotomodel.În primul interviu acordat vreodată presei, el a vorbit despre băuturile energizante pe care le vinde și despre succesul afacerii sale.Monica Gabor i-a făcut pe toți să o privească cu neîncredere atunci când povestea despre iubitul ei chinez. Recent, Mr. Pink a vorbit despre afacerea sa și despre educația primită în familie:„Familia m-a învățat că orice vrei să faci în viață, poți. Dacă cumperi niște bomboane cu 6 cenți, poți probabil să le vinzi cu 7.Asta am făcut eu, așa am pornit afacerea. La început nu am făcut mulți bani, dar am învățat elementele de bază. Oricât de bogat ești, de oriunde ai veni și ce culoare ai, nu te gândi niciodată numai la tine.Acesta este sfatul meu. Împarte cu lumea din jur tot ce ai și atunci vei fi cu adevărat un om de succes… De asemenea, este foarte important să ai o idee unică și o viziune clară asupra a ceea ce vrei să faci și unde să ajungi, care sunt țelurile tale. Trebuie să fii întotdeauna înconjurat de o echipă de oameni potrivită, pe care te poți baza, pentru că fiecare are talente diferite și astfel imposibilul poate fi atins. În cele din urmă este foarte important să fii mereu sincer, recunoscător, umil și nu uita niciodată să dai înapoi ce ai primit și aici mă refer și să faci acte de caritate”, a declarat Mr. Pink, citat de click.ro.