Monica Gabor cere ajutorul prietenilor de pe Facebook

Ştire online publicată Luni, 17 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Monica Gabor scrie pe Facebook mesaje care de cele mai multe ori îi sperie pe ai săi prieteni virtuali."Sunt tristă... Dar e normal să fim și triști, nu? Cine poate să fie fericit în fiecare zi? Nu eu... acesta e un lucru sigur. E greu să te uiți mereu la partea plină a paharului, să fii fericit pentru ce ai și să nu fii nemulțumit pentru ce nu ai."E practic deasupra puterilor noastre. Câți dintre noi nu încercăm în fiecare zi să evoluam spiritual, să practicăm compasiunea, iertarea și acceptarea? Dar să și reușim să punem aceste lucruri în practică can be very challenging (nu sună la fel în română: "provocator"). Se pare că am nevoie să evoluez mai mult spiritual, sper că aceasta este calea către pace... Este singurul lucru pe care mi-l doresc: PACE."Cine a reușit să își găsească un echilibru interior constant? Vă rog să îmi spuneți și mie cum. Apreciez fiecare răspuns. Aveți grijă de voi", este postarea făcută de fosta doamnă Columbeanu pe Facebook.Mesajul nu este primul de acest tip postat. După moartea prematură a mamei sale, Monica Gabor scrie constant astfel de gânduri, pe care mulți le interpretează ca pe un semnal de alarmă.