Monica Bârlădeanu nu mai vrea în televiziune

Ştire online publicată Marţi, 15 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița Monica Bârlădeanu nu s-ar mai vedea în postura de prezentatoare TV. Iubita regizorului și afaceristului Bobby Păunescu mărturisește că actoria o împli-nește sufletește, îi „mănâncă” tot timpul și nu ar mai putea accepta să apară pe micul ecran ca prezentatoare.„În poziție de prezentator TV, nu cred că aș accepta să revin pe micul ecran. Ce fac acum mă ține destul de ocupată și, în plus, îmi place enorm de mult cinema-ul ca să pot spune da din nou unui rol de prezentator TV”, a declarat Monica, pentru Pro TV Magazin.Întrebată ce face în timpul liber, aceasta a spus: „Dorm. Dorm. Dorm”.Monica Bârlădeanu filmează, în prezent, pentru lungmetrajul „Despre oameni și melci”, iar imediat după finalizarea acestui proiect, va intra în pielea Soniei Drăghici în „Closer to the moon” a lui Nae Caranfil și a Doinei în „Itaker”, cu Michele Placido și Francesco Scianna.