Monica a primit acordul pentru a-l executa silit pe Irinel

Ştire online publicată Joi, 24 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Fosta sotie a miliardarului Irinel Columbeanu tace si face. Ea nu-si iarta fostul sot pentru ca are sa-i plateasca o datorie.Monica Gabor se tine tare pe pozitie. Atunci cand e vorba de bani, ea se judeca chiar si cu fostul sau sot, datorita caruia a ajuns celebra. Fosta doamna Columbeanu a primit ieri unda verde din partea judecatorilor de a-l executa silit pe Irinel pentru o datorie de 5.000 de euro.Potrivit Libertatea, Monica Gabor a depus zilele trecute o cerere de executare silita la Judecatoria sectorului 1, prin care il acuza pe omul de afaceri ca nu i-a platit suma de 21.576 de lei, mai precis, aproape 5.000 de euro, care inseamna cheltuielile de judecata, in urma procesului de custodie a fetitei lor, Irina.Pentru ca are acum castig de cauza, in cazul in care Irinel Columbeanu nu o sa-i achite datoria, Monica ar putea sa ii blocheze conturile fostului ei sot, care nu are nimic de comentat la auzul acestei vesti.