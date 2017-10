Moni nu se mai înţelege cu iubitul chinez: „Ne face bine să stăm departe unul de celălalt“

Moni nu se mai înțelege cu iubitul chinez: „Ne face bine să stăm departe unul de celălalt“

Monica Gabor se află de aproape o lună pe plaiurile mioritice și nu dă semne că ar pleca prea curând în America, unde se presupune că o așteaptă iubitul ei, Mr. Pink. De altfel, surse din anturajul vedetei, conform ziarulring.ro, susțin că aceasta nu se prea mai înțelege cu partenerul ei chinez.Monica Gabor se pare că nu mai are liniște alături de Mr. Pink, cel despre care spune că o face fericită. Ziarulring.ro susține că surse din anturajul fostei doamne Columbeanu au dezvăluit faptul că viața Monicăi alături de Mr. Pink devine din ce în ce mai grea și, în plus, aceasta ar avea probleme cu viza pentru Statele Unite.Unul dintre posibilele motive ar putea fi gelozia lui Mr. Pink.„Amândoi suntem geloși. Mai mult el, dar nu suntem perfecți. Nu mă deranjează gelozia lui pentru că se compensează cu romantismul și cu lucrurile frumoase pe care mi le oferă. Când iubești, ai o viziune puțin distorsionată asupra lucrurilor. Curând îl voi aduce în România”, a declarat Moni pentru Ring.Tot ea a explicat că distanța de mii de kilometri la care se află acum le consolidează relația.„Ne face bine să stăm departe, că ne dăm ocazia să ne fie dor unul de celălalt. Fiecare dintre noi e ocupat, avem amândoi responsa-bilități, în special eu. Trebuie să rămân pe aici să am grijă de lucruri - a adăugat ea, citează libertatea.ro.