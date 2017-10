Mongol Rally petrece pe plaja Oha din staţiunea Mamaia

Mongol Rally petrece pe plaja Oha din stațiunea Mamaia

Ştire online publicată Vineri, 19 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

De câțiva ani, a devenit o tradiție ca echipajele românești care pleacă în Mongol Rally să se bucure de o super petrecere pe plajă, alături de veterani și prietenii lor. Anul ăsta, e rândul a două echipe românești să ne facă mândri și invidioși, Today și Mongolioții.Mongol Rally este cel mai mare raliu caritabil din lume, dar și una dintre cele mai dificile curse de anduranță. Competiția este inclusă de BBC în TOP 10 Raliuri Internaționale de Enduro, alături de Raliul Dakar, Le Mans sau Indianapolis 500. Aproximativ 250 de echipe din toată lumea pleacă, an de an, din Londra până în Mongolia, cu unicul scop de a avea o călătorie plină de peripeții și de a dona mașina, la final.Regulile sunt simple - vehiculele trebuie să aibă un motor sub 1.2 CP sau să fie utilitare (ambulanțe, pompieri, schoolbus), iar traseul este la latitudinea participanților, organizatorii neoferind nici un soi de asistență tehnică sau logistică. Pe parcursul celor 16.000 de km până în Mongolia, ralioții vor traversa Marea Caspică, trei regiuni de deșert, râuri și lanțuri muntoase de până la 4000 m, ca să nu mai vorbim de zone lungi de drumuri neasfaltate, care le vor pune la încercare răbdarea, rezistența și ingeniozitatea.Anul acesta, raliul sărbătorește zece ani și, după ce Paramongols (2011) și Fire Fairies (2012) au organizat super petreceri pe litoralul românesc în anii pre-cedenți, s-a decis ca petrecerea de pe plaja din România să fie de acum checkpoint oficial Mongol Rally.Începând de joi, 18 iulie, echipajele cursei trăsnite ajung pe plaja Oha, din Mamaia Nord (lângă Camping Pescăresc), unde vor vedea, din nou, că românii știu să petreacă așa cum în vest nu se mai întâmplă așa des, pe o plajă retrasă cu alternative, cu jocuri, palincă și muzică bună.Vineri, 19 iulie, Haute Culture (Dobrică de la Șuie Paparude), alături de o tânără speranță a Constanței, Luca, vor încinge ringul de dans, iar petrecerea va ține ca-n povești, până duminică. De asemenea, participanții vor susține la plecare cele două echipaje românești care iau startul anul ăsta, Mongolification (Today) și Mongolioții.Petrecerea este organizată de fostele echipe Mongol Rally Paramongols (paramongols.ro) și Fire Fairies (firefairies.ro), care, în anii precedenți, au dus la bun sfârșit raliul și au câștigat faima de gazde excelente și buni ambasadori ai României.