MJ a dominat MTV Video Music Awards

Ştire online publicată Marţi, 15 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

La mai puțin de trei luni după moartea sa, Michael Jackson a dominat ceremonia MTV Video Music Awards, duminică seară la New York, mai multe staruri ale muzicii pop, conduse de Janet Jackson, sora sa, și Madonna aducându-i un omagiu regelui genului, relatează AFP, preluat de Agerpres. În materie de premii, cântăreața Beyonce a obținut trofeul pentru cel mai bun clip al anului pentru melodia sa „Single Ladies (Put A Ring On It)”. La categoria pop, premiul pentru cel mai bun clip a fost obținut de Britney Spears pentru „Womanizer”, iar la categoria rock trofeul i-a revenit trupei Green Day pentru „21 Guns”. Premiul pentru cel mai bun clip hip-hop a fost obținut de Eminem pentru „We Made You”. T.I.(& Rihanna) a obținut premiul pentru cel mai bun clip al unui ar-tist pentru „Live Your Life”, iar Taylor Swift pentru „You Belong With Me”. Lady Gaga a fost desemnată cea mai bună debutantă pentru „Poker Face”. Însă Michael Jackson, decedat la 50 de ani la 25 iunie, a fost cel care a monopolizat onorurile. Madonna a demarat ceremonia aducându-i un omagiu „unuia dintre cele mai mari talente pe care lumea le-a cunoscut”. Jackson „nu v-a insuflat doar dorința să dansați, ci v-a făcut să credeți că puteți să zburați. L-am abandonat. Noi l-am abandonat și am permis cumva ca această creatură magnifică ce a pus lumea pe foc să alunece către uitare”, a declarat cântăreața, estimând că „mulți dintre noi i-au întors spatele”.