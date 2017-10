Mister total! Andreea Raicu are iubit, dar îl ţine ascuns

Mister total! Andreea Raicu are iubit, dar îl ține ascuns

Ştire online publicată Luni, 13 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Raicu are iubit, dar îl ține ascuns de ochii curioșilor. Singura imagine pe care aceasta a făcut-o publică a fost cea în care îl ținea pe acesta de mână. Fotografia a creat controverse, iar prezentatoarea tv a vorbit despre gestul ei, în emisiunea Dincolo de aparențe.Andreea Raicu are iubit, este fericită, mulțumită cu viața ei, însă mai discretă ca niciodată.„Instinctul tău ți-a spus să postezi acea fotografie cu conexiunea, cu mâinile. Mamă, câte discuții! Uau, câte comentarii! Are un iubit? Nu are un iubit? Uite, e mâna lui, e brațul lui, cine o fi? Clar, eu înțeleg asta!”, a spus realizatoarea tv Florentina Fântânaru.„Dacă instinctul meu îmi spune, nu mă oprește nimic să fac asta. O conexiune poate să fie între absolut oricine. Și conexiunea se formează atunci când devii vulnerabil, când arăți cine ești… și nu aștepți nimic în schimb. E ca într-o relație în care eu îți spun că te iubesc și aștept să-mi spui și tu că mă iubești. Nu, eu îți spun un lucru și-ți spun ceva despre mine, nu mă interesează ce ai să-mi spui tu. Și de cele mai multe ori, această vulnerabilizare creează conexiunea asta după care tânjim cu toții. Da, îmi ascult instinctul de fiecare dată când fac ceva important pentru mine”, a spus Andreea Raicu.Andreea a descoperit rețeta fericirii și este dispusă să facă orice pentru a se simți împlinită. Vedeta TV a mai explicat că, pentru a fi fericit, trebuie să știi să te iubești pe tine, în primul rând.„Am hotărât să îmi trăiesc viața fără să mă întreb nici măcar o zi din viața mea «Cum ar fi fost dacă?». Am învățat să fiu vulnerabilă și să mă duc să mă expun, să mă duc să îmi exprim lucrurile, să fac ceea ce cred și să mă accept așa cum sunt. Pentru că, de cele mai multe ori, ne comparăm cu diverse persoane, cu diverse repere care ni se par importante. Aici am scris «This moment matters», adică momentul prezent este cel mai important și nu contează ce s-a întâmplat în trecut sau ce o să fie în viitor, pentru că acesta este singurul moment în care eu pot să fac ceva cu viața mea”, a explicat Andreea Raicu.