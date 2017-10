Misha are probleme cu sarcina şi renunţă temporar la muzică

Misha are probleme cu sarcina și renunță temporar la muzică

Ştire online publicată Marţi, 27 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Misha nu va sta prea mult acasă cu bebelușul pe care ar trebui să-l aducă pe lume anul viitor. Soția lui Connect-R are planuri mari de a reveni pe scenă, deși pentru moment ea a fost înlocuită de Dj Sava cu Raluka. Un apropiat al celor doi a povestit, pentru Click!, că solista e nevoită să nu facă prea mult efort și să nu mai urce pe scenă pe perioada sarcinii.Misha a făcut parte din proiectul muzical al lui DJ Sava, iar în această vară ar fi trebuit să aibă agenda încărcată datorită hitului „Tenerife”. Dar cum socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, iată că blondina a renunțat pentru moment la cariera muzicală, pentru a avea grijă ca bebelușul ei să se dezvolte normal. Chiar dacă are o sarcină cu probleme, Misha se gândește de pe acum la momentul când va reveni pe scenă. Nevoit să-și caute o nouă parteneră de scenă, DJ-ul a ajuns la concluzia că tot Raluka e cea mai potrivită alegere, mai ales că alături de ea, în urmă cu doi ani, a rupt topurile muzicale cu piesa „I like (The Trumpet)”, scrie ziarulring.ro. Proiectul Raluka & DJ Sava nu va fi, însă, unul de lungă durată. Raluka o va înlocui pe Misha doar pe perioada în care aceasta este însărcinată.