Mirele Cabral a ajuns la Viena în zece ore şi jumătate

Mirele Cabral a ajuns la Viena în zece ore și jumătate

Dacă în privința costumului de ginerică nu are niciun stres, designerul Alexandru Ciucu ocupându-se de pe acum, în schimb pantofi mărimea 47 mai greu găsești în România. Și mai ales când te cheamă Cabral și nu te mulțumești cu orice. Și cum nunta cu iubita lui, Andreea Pătrașcu, se va petrece în luna iunie, Cabral a dat o fugă la Viena cu noul său Mitsubishi Lancer Evolution, în doar zece ore și jumătate fiind în fața primului magazin din capitala Austriei. „În mod normal, până la Viena, cu mașina, drumul durează 12 ore. Dacă stăm să calculăm, nu prea ai cum să te încadrezi într-un week-end, astfel încât să ajungi acasă duminică, ca să mai ai timp să și dormi ceva, să nu ajungi luni la filmare deja kaput. Am plecat la 04:00 dimineață, sperând să fac sub 12 ore. Am scos medie bună - și legală, da? - în România, iar Ungaria și Austria... mai alert. Am scos 10,5 ore până în fața primului magazin, deci la 14:30 am ajuns. Și dă-i și aleargă!”, povestește prezentatorul „Poveștirilor de noapte”.