Mirela Vaida a aflat sexul copilului: ”Era singurul lucru pe care mi-l doream foarte mult!”

Ştire online publicată Luni, 29 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Frumoasa prezentatoare a emisiunii „Mireasă pentru fiul meu” de la Antena 1 este una dintre cele mai îndrăgite moderatoare din showbiz-ul românesc.De curând, Mirela și Alexandru au primit o veste extraordinara: vor fi pentru prima oară părinți: „Era singurul lucru pe care mi-l doream foarte mult și pentru care pot spune că eram pregătită de ceva vreme. Vestea a venit pe neașteptate, mai ales că cei din jurul meu, văzându-mi programul foarte încărcat și agitația de care am parte zi de zi, nu credeau că se va întâmpla prea curând. Iată însă că, dacă Dumnezeu are planuri cu tine, știe cum să le aranjeze pe toate”, a povestit Mirela.Așa cum se întâmplă orice minune, vestea i-a luat prin surprindere chiar și pe viitorii părinți: „Totul s-a întâmplat spontan, natural și, așa cum se spune, când ne așteptam mai puțin. Sigur că suntem foarte emoționați, că ne temem oarecum, neavând alături bunicii ( atât părinții mei, care sunt la Iași, cât și socrii, de la Cluj sunt încă în activitate), dar suntem totodată convinși că viața ne va călăuzi să luăm cele mai bune decizii în prinvința copilului nostru”, a mai completat Mirela.Cu două emisiuni zilnice, de luni până sâmbătă, frumoasa prezentatoare este mai tot timpul în atenția telespectatorilor, însă a avut noroc până acum de o sarcină ușoară, care nu i-a afectat în niciun fel nici prezența la tv, nici celelalte activități și angajamente. „Ca orice om precaut, m-am ferit să fac public acest moment din viața mea, până am trecut de o perioadă pe care mulți o numesc critică. În urmă cu puțin timp, am mai primit o veste care ne-a bucurat enorm și care ne-a mutat un pic atenția către culoarea camerei bebelușului, a hăinuțelor, a jucăriilor, dar și către alegerea unui nume, despre care nu știam că poate fi atât de complicat. Asta pentru că ni s-a spus aproape sigur că vom avea o fetiță”, a mărturisit foarte bucuroară Mirela, care își dorește să le fie alături în continuare telespectatorilor zi de zi, la Antena 1, cât de mult îi va permite noul „statut”, scrie a1.ro.