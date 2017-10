Mirela Stelea: "Îmi caut bărbatul perfect"

Mirela și Bogdan Stelea au divorțat anul acesta, după șase ani de mariaj. Fosta soție a sportivului își vede de drumul ei și este mai strălucitoare ca niciodată.Într-un interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea ”Star Matinal”, de la Antena Stars, Mirela Stelea a afirmat răspicat că secretul fericirii sale constă în faptul că nu are regrete."Nu am o relație cu nimeni acum. Nu am niciun regret. Din fiecare lucru am învățat câte ceva. Nu am timp să mă gândesc la regrete, acesta este secretul fericirii mele. Îmi caut bărbatul perfect și apoi o să vină și bebele", a spus ea, citată de libertatea.ro.