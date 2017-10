Mircea Radu va deveni tată

Ştire online publicată Marţi, 08 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul prezentator al emisiunii „Din dragoste” va avea un an bun! Proaspăta lui soție pe care o cunoaște de mai bine de un an și cu care s-a căsătorit recent îi va face un copil. Raluca Olaru, originară din Ștefănești de Botoșani, a pus mâna pe bărbatul care în urmă cu mulți ani de zile făcea furori cu emisiunea „Din Dragoste”. Mircea Radu și iubita lui s-au cununat atât civil, cât și religios la sfârșitul lunii octombrie, în mare discreție. „Voi fi tată în 2013. Nu tătic! Nu e stilul meu să fiu tătic, dimpotrivă! Găsesc ușor grețoase toate astea cu mămică, ciorbiță, văcuță etc... Voi fi tată”, a declarat Mircea Radu pentru okmagazine.ro. În urmă cu câteva săptămâni, Mircea a declarat pentru WOWbiz.ro că o cunoaște pe soția sa și că își dorește foarte mult un copil sau, de ce nu, o sută! „Noi doi ne cunoaștem de mult timp. Suntem împreună de un an și ceva. Normal că îmi doresc să fac copii. O sută chiar (zâmbește)”, a spus Radu.