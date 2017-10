Mircea Badea: „Turcescu e bolnav mintal”

Ştire online publicată Joi, 25 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Robert Turcescu l-a acționat în instanță pe prezentatorul de la „În gura presei“, motivul fiind jignirile pe care i le-a adus în cadrul emisiunii. Cu toate că a fost dat în judecată, Mircea Badea nu se lasă și comentează la adresa lui Robert Turcescu.„Turcescu e bolnav mintal. E disperat după atenție. M-a dat în judecată pentru o faptă care nu există. Am decis să nu-l bag în seamă. Nu mă voi apăra și nici prezenta la proces. Dar rămâne cum am stabilit anterior”, a scris prezentatorul emisiunii “În gura presei” pe pagina sa de Facebook.„Azi am decis să deschid o acțiune în justiție împotriva lor. Deja mi se pare prea mult. Mult prea mult! Aici nu mai vorbim despre presă și nici despre concurență. E vorba despre ură, instigare la violență și, probabil, demență. Caut un avocat curajos dispus să-și asume o astfel de speță”, scria Robert Turcescu, la începutul lunii, pe Facebook, scrie showbiz.ro.