Mioara Roman, declaraţie-şoc: „Mi-am făcut praf viaţa degeaba“

Mioara Roman, declarație-șoc: „Mi-am făcut praf viața degeaba“

Ştire online publicată Marţi, 27 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Mioara Roman a mărturisit că nu duce o viață ușoară și susține că rezistă datorită fetelor sale care o ajută. Ea îi reproșează lui Petre Roman că a lăsat-o cu niște treburi nerezolvate.Mioara Roman a recunoscut că nu se poate descurca cu pensia și salariul pe care îl are la Universitate.„Îmi spun prietenii că pe vremea lui Ceaușescu am avut probleme din cauza lui. Și acum am probleme tot din cauza lui. Să sperăm că există un Dumnezeu. Nu mă simt prea bine, am și eu o vârstă, mi-am făcut praf viața degeaba. Bine că au fetele slujbă și mă ajută. Teoretic, se spune că 1.800 de lei pensie ar fi mult... După aproape 50 de ani de muncă la nivel înalt! La Revoluție aveam două case, dar mi-am ținut fetele la școală la Paris. Ce, credeți că noi am furat ca ăștia? Și începu-sem să facem o casă la Sinaia... Predau araba la Universitatea Di-mitrie Cantemir, e singurul lucru care mă animă. Mai iau și de acolo 1.000 de lei. Am 30 de studenți. Se cere limba arabă pentru că în țările arabe se găsesc cele mai multe locuri de muncă plătite cu mii de dolari”, a declarat aceasta.Mioara a mai spus că nu-i poartă ranchiună lui Petre Roman fiindcă a divorțat de ea.„E prea târziu ca Petre să se întoarcă să-mi ceară iertare, are o nevastă și un copil foarte drăguț, care seamănă cu Walter, tatăl lui Petre Roman. Walter era un înger. Am memoriile lui, dacă le vedeți, plângeți două zile... Nu îl urăsc pe Petre, ura este un sentiment puternic. Îi reproșez doar că m-a lăsat cu lucrurile nerezolvate. Trebuia să mă lase măcar cum m-a luat. Și îi mai reproșez ceva de fond: Petre n-a înțeles că a face politică în România după Ceaușescu e criminal. Până când nu exorcizăm ceaușismul din societate, nu se va schimba nimic”, a spus, pentru Ring, Mioara Roman.