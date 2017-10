Mika va concerta în Mamaia, la vară

Vineri, 09 Aprilie 2010.

Artistul britanic Mika va concerta în premieră în România, pe 24 iulie, pe plaja H2O din Mamaia, cu intrare liberă, informează organizatorii. Pe 8 ianuarie 2007, Mika lansa primul său single, „Grace Kelly”, melodie ce a ajuns în scurt timp în fruntea clasamentelor muzicale din întreaga lume. Primul său album, „Life in Cartoon Motion”, s-a vândut în peste 5,6 milioane de exemplare și l-a ajutat să câștige premiul pentru cel mai bun debut al unui artist brita-nic la Brit Awards 2008 și să fie nominalizat la premiile Grammy, pentru piesa „Love Today”. În septembrie 2009, Mika și-a lansat cel de-al doilea album, „The Boy Who Knew Too Much”, care se bucură de asemenea de succes, melodiile „We Are Golde” și „Rain” de pe acest material discografic ocupând la rândul lor vârfurile clasamentelor. Mika, pe numele său real Michael Holbrook Penniman Jr., născut pe 18 august 1983, a urmat cursurile Royal College of Music din Londra și se spune că vocea sa atinge cinci octave. El este, în același timp, un entertainer de succes - concer-tele sale atrăgând sute de mii de oameni în întreaga lume. Primul concert al artistului în România se desfășoară în cadrul celui de-al cincilea eveniment Orange PrePay Party, o serie de spectacole care au adunat până în prezent peste 100.000 de spectatori.