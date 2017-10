Mihai Trăistariu, SACRIFICII pentru Antonia? "Sunt epuizat de-a dreptul”

Ştire online publicată Joi, 24 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Mihai Trăistariu pare să ia în serios ceea ce toată lumea a crezut că este o glumă. Cântărețul s-a apucat de antrenamente la sală, după ce zilele trecute mărturisea că vrea să aibă un corp lucrat precum Alex Velea, sperând ca așa va ajunge la inima Antoniei.Mihai Trăistariu muncește din greu la sală. Acesta a dezvăluit pe rețelele de socializare că îl doare tot corpul după ore în șir petrecute la antrenamente. Asta după ce, zilele trecute, artistul spunea că vrea să-l întreacă pe Alex Velea la "pătrățelele de pe abdomen" sperând că astfel va avea " măcar 5 minute acces la Antonia"."Sunt epuizat de-a dreptul . E-adevărat, m-am reapucat de fiare, după 8 ani de pauză. Mă dor toate grupele de mușchi . Tre' să dorm bine ... să-mi revin ! Azi am lucrat pentru spate, mâine lucrez umerii, iar joi ... picioarele. Vineri ... evadez pentru 3 zile in Spania, să-i încânt pe românii dornici de distracție. O să stau la plajă, o să mă plimb la greu. E, ca o relaxare, după o săptămână de sală! De marți, din nou la sală. Și ... surpriză : lucrez deja la cel de-al 14-lea album ! Am vrut să țin asta secret până e gata ... da' ... nu mă pot abține !" a scris cântărețul pe pe Facebook, scrie libertatea.ro.