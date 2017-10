Mihai Trăistariu, dat pe spate de Andreea Berecleanu: "M-am intimidat..."

1

comentariu

Traistariu traeste din amintiri , se pare ca nu a mai cantat live " de 4-5 ani, probabil a cantat pe la festivaluri ( nu mai canta pe niciunde , nu-l mai asculta vocea ), se baga si el in seama poate poate mai vorbeste lumea si despre el , apare numai in scandaluri , se ia de cei mai buni si mai in voga cantaresi sa mai vorbeasca lumea si de el , s-a luat de Brenciu , acum se ia de Ina ,pana mai ieri isi punea par si cand nu-si pune par se ocupa de caini vagabonzi, saracu este de plans , citesc cu stupoare ca i-ar fi facut ochi dulci Andreea Berecleanu .... saracu , cred ca a luato razna de tot , cred ca Andreea Berecleanu chiar daca ar fi pe o insula pustie si Traistariu ar fi singurul barbat de pe insula , nu s-ar fi uitat la el . Traistariu este o caricatura de om si dupa cum am mai citit de prin ziare Traistariu este homosexual ( nu ca as avea ceva cu minoritatea ) dar ce sa faca Andreea cu el ,ei ii trebue un barbat adevarat, numai daca te uiti la fostul ei barbat si iti dai seama ca Traistariu este o umbra nereusita!