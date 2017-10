Mihai Trăistariu atacă dur: Andra, Lora sau Delia s-au chiloţat un pic, s-au prostituat...

2

Cantaretul care a amutit la Eurovision

Inca revad frecvent videoclipul Eurovision Tornero. Cert este ca noi Romanii nu vom castiga niciodata acesta competitie, sau nici o alta. Melodia Tornero ca si Dragosta din Tei de altfel sunt doua piese foarte bune. Traistaru probabil ca inca este in mod 'loser' si sufera putin si de paranoia insa ce spune este adevarat. Astfel de lucruri nu se intampla numai in Romania ci peste tot in lume. Acolo unde politica isi baga coada banii vorbesc si nu vocile cantaretilor. Amintiti-va de epoca Ceausecu, daca coana Leana sau Nicu nu il vroiau pe Dan Spataru la TV ei bine un simplu telefon rezolva dilema,