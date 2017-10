Mihai Trăistariu: „Am un microb în gât de care nu pot scăpa"

Vineri, 22 Aprilie 2011.

Mihai Trăistariu are probleme de sănătate, de câțiva ani, și nu reușește să le găsească leac. Medicii la care a fost au păreri diferite, dar până acum nu au reușit să rezolve problema. „Am fost la nouă medici specialiști și fiecare are părerea lui. În trei ani, am primit nouă diagnostice. Acest microb din gât e rezistent la toate antibioticele. Nu îmi este rău, dar mi se umflă gâtul, răgușesc și cel mai tare mă stresează că nu știu ce am, ca să mă pot trata”, a spus Mihai. Din cauza problemelor de sănătate, Mihai Trăistariu își programează concertele la două ore distanță. „Încerc să nu-mi programez concertele la o oră sau două distanță pentru că mi se umflă gâtul și răgușesc, nu mai pot cânta. De preferat ar fi să am doar un singur spectacol ca până a doua zi să mă refac”, a mai spus artistul.