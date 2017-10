Mihai Trăistariu a leşinat în parcare la mall

Mihai Trăistariu a leșinat în parcare la mall

Se pare că pentru vedetele autohtone debutul anului 2011 este dramatic. Mihai Trăistariu urma să participe, vineri, la campania lansată de Fundația Baylor Marea Neagră cu privire la direcționarea a 2% din impozitul pe venitul realizat pentru testarea gratuită a tinerilor în vederea depistării hepatitei și a HIV. Din nefericire, artistul nu a mai ajuns la Constanța din cauza unei crize de spasmofilie. El a fost internat, de urgență, la un spital din București. „Eram cu mai mulți prieteni. M-am dus în parcare să îmi iau mașina și mi s-a făcut rău. Am leșinat și am avut și un atac de panică. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Recent, am făcut un tratament de curățare a organismului. Am făcut o cură cu Colon Help și cred că de acolo mi se trage. Medicamentul acela este practic un praf pe care trebuie să-l iei cu iaurt. Îți taie pofta de mâncare și de aceea am și slăbit șase kilograme într-o lună. Tratamentul este foarte bun, dar este vina mea, trebuia să mă hrănesc normal, dar am neglijat”, a declarat Mihai Trăistariu, pentru „Cuget Liber”. Artistul a mai spus că medicii au avut grijă de el, i-au pus perfuzii și i-au dat un tratament de vitaminizare. În altă ordine de idei, începând de vineri, Mihai Trăstariu este ambasadorul campaniei „Ajută 5 oameni fără niciun efort” a Fundației Baylor Marea Neagră. Artistul constănțean va fi imaginea fundației în 2011, pe care o va ajuta să strângă fonduri pentru achiziționarea de teste rapide pentru HIV, hepatita B și C. „M-au rugat să fiu imaginea campaniei și am acceptat imediat. Îndemnul meu este să redirecționați 2% din impozitul pe venit către Baylor. Sunt bani care oricum vi se opresc din salariu, numai că în loc să ajungă la stat, ajung la această fundație care face ceva util pentru populație”, a spus vedeta. Mihai Trăistariu este implicat în campanii de strângere de fonduri în orașul de la malul mării de trei ani. „Am fost solicitat, în urmă cu trei ani, să ajut Fundația Noroc, care sprijină animalele. Acum însă m-am alăturat cauzei Baylor”, a mai adăugat artistul.