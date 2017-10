Mihai Petre, la odihnă şi relaxare în Grecia

Mihai Petre, la odihnă și relaxare în Grecia

Ştire online publicată Luni, 30 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În cele șase zile petrecute în Grecia, Mihai Petre s-a odihnit, a stat la soare și a înotat. O vacanță fără agitație, alergătură prin excursii sau viață de noapte. Doar odihnă, relaxare la piscină și înot. După o perioadă obositoare în București, doar atât și-a dorit Mihai Petre de la vacanța petrecută în Grecia.Nici măcar nu a avut timp să și-o planifice, atât el, cât și soția sa, Elwira, fiind în permanență în sala de dans.De toate detaliile s-au ocupat, în schimb, prietenii lor, care i-au însoțit în vacanță. Au ales Santorini și au stat doar șase zile.„Am mai fost în Grecia, dar niciodată în acea zonă. Mi-a plăcut mult, a fost superb. În țară, am avut o perioadă extrem de aglomerată, în care am pregătit relansarea clubului de dans.Știu că acum urmează încă o perioadă de muncă intensă. Așa că aveam nevoie de liniște și odihnă în vacanță. Am căutat să nu fac nimic”, a mărturisit juratul emisiunii „Românii au talent” (Pro TV).Ce a vrut, a avut. În cele șase zile, Mihai și Elwira doar au dormit, s-au relaxat la soare și au înotat.E drept că nu s-au agitat prin excursii și plimbări îndelungi, însă nu au neglijat nici sportul. În definitiv, e cel mai bun mod de a-ți elibera mintea de toate problemele.