Mihai Petre a devenit tătic

Ştire online publicată Vineri, 14 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Soția dansatorului Mihai Petre a născut, miercuri, o fetiță de peste trei kilograme.„12.12.2012. Ziua cea mai importantă din viața mea! Sunt foarte fericit să vă anunț că am devenit tatăl unei fetițe minunate, de peste trei kilograme... Am fost prea emoționat să țin minte toate detaliile. Fetele mele sunt bine, abia aștept să le iau acasă!”, a scris Mihai, pe Facebook. Micuța este primul copil al celor doi.Soția lui Petre se poate lăuda cu faptul că a avut o sarcină ușoară. De altfel, chiar și în luna a 7-a, Elwira Duda avea o siluetă impecabilă și se declara o graviduță norocoasă, care nu avea pofte și nici grețuri matinale. Elwira a dezvăluit, acum două luni, că se menține în formă dansând, chiar și în ultimul trimestru de sarcină.„Sunt în luna a 7-a și mă simt foarte bine. Probabil sunt o gravidă atipică, pentru că nu am pofte, nu am grețuri... starea mea este la fel ca înainte, doar că acum am și o burtă destul de mare. Îmi petrec în continuare timpul în sala de dans, alături de elevii mei, antrenând. Desigur, ritmul nu mai este același, dar nu am încetat să fac mișcare”, a declarat Elwira, la acel moment, pentru perfecte.ro.