Mihai Morar, marcat de spusele unui cerşetor

Mihai Morar, marcat de spusele unui cerșetor

Ştire online publicată Vineri, 29 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Prezentatorul TV Mihai Morar a povestit, în cadrul unei emisiuni, o întâmplare care l-a marcat profund și al cărui protagonist a fost un cerșetor.„Deasupra pasajului de la Băneasa e un domn care cerșește. E fost profesor universitar la Agronomie. În momentul acesta, e bolnav de Parkinson și strânge bani în intersecție fie ploaie, fie ninsoare. I-am dat niște bănuți în week-end și mi-a zis: «Eu am fost profesor universitar la Agronomie, de horticultură, pe dovedite. Am învățat un singur lucru. Când vă enervați să refulați. Pentru că din cauza tuturor problemelor, a stresului, eu am făcut Parkinson». E unul dintre cele mai bune sfaturi pe care le-am primit în ultima vreme”, a povestit Mihai Morar.