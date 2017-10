Mihai Mitoşeru şi Noemi Dragomir s-au împăcat!

Mihai Mitoșeru și Noemi Dragomir s-au împăcat!

Ştire online publicată Miercuri, 09 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Noemi Dragomir și Mihai Mitoșeru și-au dat seama că nu pot trăi unul fără celălalt și s-au împăcat.Cu toate că doresc să uite trecutul, rănile sunt încă deschise și reproșurile curg din ambele părți. Totuși cei doi recunosc că sunt în tatonări.„De o săptămână încercăm să ne împăcăm. Nu am vrut să pierdem cei șase ani de relație. Nu m-am culcat cu nicio fată, nu am înșelat-o pe Noemi. Recunosc că am greșit, dar nu sunt numai eu de vină. Ea s-a răcit față de mine. Am greșit că în ultimul timp nu am mai mers în nicio vacanță. Am preferat ca în weekend-uri să fac bani, în loc să ieșim. Sunt principalul vinovat. Am făcut toate astea pentru că am crezut că nu mă mai iubește. Trebuie să renunțăm la reproșuri, ca să putem avea o relație stabilă”, a spus Mihai Mitoșeru la emisiunea Un show păcătos.