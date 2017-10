Mihai Găinuşă a plecat de la "Cronica Cârcotaşilor" după 14 ani

Mihai Găinușă a plecat de la "Cronica Cârcotașilor" după 14 ani

Ştire online publicată Vineri, 04 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Prezentatorul și realizatorul tv Mihai Găinușă și-a anunțat miercuri seară plecarea de la emisiunea "Cronica Cârcotașilor", la care a contribuit în ultimii 14 ani, alături de câțiva colegi, printre care Codruț Kegheș - Dezbrăcatu' și Octavian Păscuț - Mistrețu.Găinușă a explicat într-un comunicat de ce a decis să se despartă de unul dintre cele mai bune show-uri de la noi."Dragi prieteni, părăsesc Cronica Cârcotașilor după aproape 14 ani de realizare și prezentare neîntreruptă. Practic cea mai mare parte a vieții mele din televiziune am dedicat-o acestei emisiuni.Le mulțumesc tuturor telespectatorilor care s-au uitat, miercuri de miercuri, la această importantă producție tv. Le mulțumesc celor care au avut încredere în mine și m-au chemat să fac performanță aici. Mulțumesc echipei minunate, o adevărată familie, care a pus umărul la realizarea acestei emisiuni de divertisment. Am trecut prin multe împreună. Și vă asigur că am rămas în relații excelente cu oamenii de aici.Am decis ca, împreună cu colegul meu Codruț Kegheș, cu Octavian Păscuț-Mistrețu și cu alți oameni din echipă să acceptăm o nouă provocare, tot la Prima TV. Sper să facem împreună lucruri bune și să nu vă dezamăgim, scrie click.ro.Mihai Găinușă"