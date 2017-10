„Mihai e bolnav de gelozie! Am trăit un coşmar cu el, mă bătea!”

„Mihai e bolnav de gelozie! Am trăit un coșmar cu el, mă bătea!”

Scandal monstru între Laurette Attindehou (30 de ani) și fostul iubit, Mihai Ștefan. Furios din cale afară după ce și-a văzut copilul, pe micuța Serena, desculță prin ziare , Mihai s-a dus cu Poliția și cu reprezentanți de la Protecția copilului să-și ia fetița, rămasă la Brăila, în grija mamei lui Laurette. Plecată pe Coasta de Azur, mulatra vine mâine de urgență în țară să se lupte pentru micuță.Tot scandalul a pornit de la o poză cu micuța Serena (3 ani) alergând desculță pe o stradă prăfuită din Brăila! Imaginea l-a scos din minți pe Mihai Ștefan, fostul iubit al fotomodelului Laurette Attindehou. După ce s-a despărțit de Mihai, Laurette a plecat să muncească, defilând prin prezentări de modă, pe Coasta de Azur și a lăsat fetița în grija mamei sale la Brăila. Furios la culme, Mihai s-a dus cu Poliția și cu reprezentanți de la Protecția Copilului să-și ia copilul de la mama Laurettei. Stratagema nu i-a reușit însă, pentru că femeia nu l-a lăsat s-o vadă pe micuță. S-a lăsat cu țipete și mare scandal pe stradă. De la Monaco, Laurette a fost alertată de mama sa, mulatra fiind somată să vină de urgență, mâine, în țară pentru a nu rămâne fără copil.„Nu l-a interesat dacă fetița are ce mânca!”Deși a evitat până acum să dezvăluie cauza despărțirii dintre ea și Mihai, Laurette a răbufnit, descriind, în exclusivitate pentru Click!, coșmarul pe care l-a trăit timp de șase ani cât a fost iubita acestuia: “Mihai este bolnav de gelozie! Eu nu am vrut să spun niciodată prin ce am trecut. Am trăit un coșmar! M-a bătut de atâtea ori! De acum nu mai vreau să tac. Nu știu ce l-a apucat acuma. De o lună și jumătate, m-a ignorat total. Și pe mine și pe fetiță. Nu a sunat, m-a blocat de peste tot. Am încercat să dau de el și nimic. Mi-a închis orice formă de comunicare. Nu l-a interesat dacă fetița are ce mânca! A văzut că nu vreau să mă mai întorc la el. De aia face așa. Bine că nu a reușit să ia fata. Dar mă poate da în judecată!, scrie click.ro.