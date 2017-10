Mihai Costea s-a mutat la Daniela Crudu

Ştire online publicată Joi, 24 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Relatia dintre “pacatoasa” Daniela Crudu si fotbalistul Mihai Costea evolueaza rapid.Cei doi amorezi s-au mutat deja impreuna, iar bruneta e mandra nevoie mare de noua ei cucerire. Potrivit ziarului Click, Cruduta l-a convins pe Costea sa se mute la ea, in zona Prelungirea Ghencea, cei doi petrecand nopti fierbinti acasa la sexy asistenta lui Capatos.Se pare ca din cauza noptilor pierdute in compania iubitei sale, stelistul nu mai da randament pe teren. Si pentru ca in meciul jucat duminica seara, Steaua a pierdut la limita, acest lucru nu i-a picat tocmai bine patronului Gigi Becali, care l-a amenintat pe Mihai Costea, mai in gluma, mai in serios, ca o sa-i faca program de sex."L-a paradit de tot. Nu mai joaca nimic de cand sunt impreuna. Ii tremura genunchii. Daca Daniela vrea sa stea mai mult cu el, o sa le fac eu un program, ca Mihaita sa dea mai mult randament pe teren. O sa le spun eu la ce ora sa se vada, cand sa faca sex, iar daca nu o sa fie in forma deloc, o sa-i interzic sa se mai vada cu ea. Sa se iubeasca, sa faca ce vor, dar sa nu piarda noptile prin cluburi", a declarat Gigi Becali recent, la emisiunea lui Dan Capatos.