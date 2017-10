Mihai Costea: "O iau pe Cruduţa peste graniţă!"

Mihai Costea: "O iau pe Cruduța peste graniță!"

Ştire online publicată Vineri, 11 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Fotbalistul Mihai Costea trage speranță că va semna cu unul din cluburile din străinătate, după ce îi va expira contractul cu Steaua. Îi e teamă s-o lase pe Daniela singurică, pentru că bărbații roiesc în jurul ei, așa că a decis să o ia cu el.“Sunt încă jucătorul Stelei, nu mi-am rezolvat problemele, am oferte și sper să se concretizeze mai repede. O iau și pe Daniela cu mine. Un bărbat puternic are în spatele lui o femeie puternică, vreau să joc bine ca să ajung la forma pe care am avut-o înainte. Sunt capabil să o iau de la capăt și pot să fac o figură frumoasă”.