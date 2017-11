Mihai Bendeac trece prin momente grele: "Lupt cu boala asta sinistră"

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Mihai Bendeac trece prin momente de cumpănă, acesta suferă de o boală de care simte că nu se poate vindeca. Actorul dă vina pe divinitate pentru ce i se întâmplă și folosește cuvinte dure cu privire la religie.Mihai Bendeac a declarat faptul că se confruntă cu depresia de mulți ani și a publicat un mesaj pe Facebook în care vorbește deschis despre opinia sa asupra religiei și a credincioșilor români. Acesta nu se declară ateu însă el crede în puterea fiecăruia, în bunătate și milă."NU sunt ateu!Din contră... Am studiat cât am putut fizica cuantică. Depresia cu care trăiesc de o viață m-a împins la întrebări și căutări. Aceste căutări m-au dus, repet, la fizică, istorie, chimie, filosofie, religie.Concluzia mea? Divinitatea există. Punctul incipient. Generatorul infinitului (consider infinitul ca unică și incontestabilă constantă). Dar consider, totodată, ORICE formă de religie ca fiind o manipulare jegoasă. Și, în urma reacțiilor de după ultimul episod "Băieți de oraș", consider că decizia mea de acum 15 ani de a renunța la religia ortodoxă în care am fost botezat, a fost o decizie bună.Mi-e milă de credincioșii ortodocși. Părerea lor despre Dumnezeu este jignitoare. O divinitate cretină, absurdă, veșnic îmbufnată, oricând gata să pedepsească, să dea boli cui râde de ea, să blesteme generații întregi pentru o "greșeală" a cuiva... Așa dobitoc?! Dacă asta ar fi divinitatea, mă piș pe ea. Sunt mai bun. Și i-aș transmite că vreau neapărat în Iad.Dar... "Divinitatea", "Creatorul", "Punctul incipient", "Karma Lord"-ul meu ar fi râs cu lacrimi la acest episod.Mi-e milă de voi. Și de teama voastră imaginară vizavi de un Dumnezeu care, în vechiul testament, pune o haită de lupi să ucidă niște copii.. Eu cred în lucruri simple, nu în religii. Cred în bunătate, în milă față de orice ființă, în dreptate. Asta e religia mea. Nu mai caut răspunsul. L-am aflat acum câteva luni.Acum, am un singur gând ce mă ajută să lupt cu boala asta sinistră numită depresie: să aduc bucurie. Prin profesia mea. Visez artă de când mă știu. Și mi-am sacrificat totul pentru ea: viață, familie, sănătate.Fă ce iubești până te omoară. Altminteri, mori acum. Noapte bună, copii!", a fost mesajul actorului pe contul său personal de Facebook.