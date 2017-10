Mihai Bendeac: „La 25 de ani am făcut foamea luni de zile“

Ştire online publicată Miercuri, 15 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Este unul dintre cei mai apreciați comedianți. Face show la fiecare apariție, are o personalitate explozivă și te face să râzi. Actorul Mihai Bendeac este un personaj tonic, dar care ascunde o dramă pe care a simțit nevoia să o mărturisească public: „La 16 ani dădeam autografe imaginare și mă prefăceam, în camera mea din Balta Albă, că sunt pe scenă. Ore în șir! Zile în șir! Cu urechea ciulită să nu mă audă cineva. Și nu oricum. Pe cele mai mari scene. Mă imaginam făcând televiziune. Urmăream obsesiv diferite scheciuri, citeam 10-12 cărți de teatru și/sau actorie pe săptămână și visând la asta cu ochii deschiși. Salutându-mi publicul imaginar (pe bune!!!) și zâmbind admiratoarelor... Când aveam 20 de ani și eram deja actor, habar n-aveam ce înseamnă viața în afara Facultății de Teatru. Nu intrasem în niciun club, nu cunoșteam nicio terasă ori restaurant. Sexul se făcea cu colega de distribuție. Singura distracție erau nopțile (rare) de beție în cămin, cu Doru cântând la chitară și, apoi, adormind pe veceu acompaniat de imnul de stat. La 25 de ani am făcut foamea luni de zile. Ajunsesem disperat. Dar am continuat. Pe holul blocului mirosea a friptură și eu, artistul, mâncam parizer semi-expirat. Au trecut 14 ani după autografele imaginare. Acum le dau pe bune. Și nu mai mănânc parizer semi-expirat (...)”, este doar o parte din mesajul postat de Bendeac pe un site de socializare.