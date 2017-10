Mihai Bendeac atacă sexul slab... pe Facebook

Ştire online publicată Vineri, 10 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mihai Bendeac este cunoscut pentru modul foarte direct în care vorbește pe orice temă. De data aceasta, artistul a ales să scrie un mesaj referitor la femei și la preferințele acestora în materie de bărbați, pe un site de socializare.„Femeile... Ah! femeileee... Auzi sau citești în statusuri de Facebook: Un bărbat care să mă merite… sau: Eu nu mă culc decât cu un bărbat care să merite asta, sau: Fostul nu mă merita. Lăsând la o parte faptul că treaba asta are așa... un iz fin de infatuare (ceea ce nu e rău neapărat), am putea spune că e un gen de poziționare clară a fe-meilor. Ea s-ar putea rezuma într-o singură frază: Bărbatul X să zică mersi că... Iar punctele de suspensie le puteți completa și dumneavoastră în nenumărate variante. Ei... Dar când am făcut eu vreo 28 de ani, mi-am zis așa: Eu nu ies nici măcar la un suc pe o terasă cu o femeie, dacă nu sunt sigur că mă merită. Iar demonstrația să se facă într-un cadru ceva mai intim, zic. Cu drag, Un om care iese rar la un suc pe o terasă”, a postat actorul pe Facebook, citează libertatea.ro.