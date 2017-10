Mihai Albu: „Nu mă pot pune cu nevastă-mea“

Ştire online publicată Vineri, 15 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mihai Albu a ajuns la exaspe-rare, deoarece, din cauza soției lui, Iulia Albu, acesta e nevoit să locuiască sub același acoperiș cu găina cea neagră, pe care soția sa o tot plimbă prin oraș. Iar ori de câte ori Mihai a sfătuit-o să-și vadă de meseria sa de avocat și să nu mai apară cu scandaluri pe la emisiuni TV, căci nu este vedetă, Iulia s-a făcut că nu aude, scrie libertatea.ro.Iulia Albu s-a gândit să o imite pe actrița Tori Spelling, motiv pentru care și-a luat și ea o găină neagră ca animal de companie. Iulia susține că găina, pe care a botezat-o Chateau Loulou de la Fraise, nu e nicidecum una de rând, din ograda bunicii, ci e o găină neagră de rasă, pe care a plătit 100 de euro.În toată povestea, cel mai rău se simte designerul Mihai Albu, care este luat peste picior atât pe Facebook, cât și în emisiunile mondene, unde este chemat. Invitat la emisiunea lui Cătălin Măruță, Mihai Albu a explicat: „Nu am ce să fac, nu mă pot pune cu nevastă-mea. Prefer să tac, ca să am liniște în casă. Nu pot gestiona situația. Vrea și ea să devină vedetă… Dacă vrea să aibă o găină ca animal de companie este treaba ei. Nu pot să zic nimic, deoarece acum și fiica mea s-a atașat de găină și nu mai putem renunța la ea, a declarat designerul.Toate aceste discuții au început să le degradeze relația și adesea, la nervi, s-a pus problema unei despărțiri, așa cum de altfel a recunoscut și Iulia, în cadrul unor emisiuni: „Noi divorțăm de trei ori pe an”.Scandalul nu se oprește aici. Mai nou, ea nu mai suportă să fie numită „soția lui Albu”, dorind să atingă și chiar să depășească faima designerului, pentru a-și vinde ulterior imaginea unor firme cărora să le facă publicitate. De altfel, Iulia a avut un contract cu o firmă celebră de bijuterii, însă, în urma scandalurilor provocate de ea în presă, a fost înlocuită cu alte două vedete: Andreea Raicu și Monica Bîrlădeanu.