Mihai Albu: „Eu am lansat varianta divorţului. Acum regret!“

Mihai Albu: „Eu am lansat varianta divorțului. Acum regret!“

Ştire online publicată Vineri, 01 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Creatorul de modă Mihai Albu a recunoscut că el a fost cel care a adus în discuție divorțul și a făcut primul pas în această situație.Într-un interviu oferit la Acasă TV, Mihai Albu a explicat că nu au fost niciodată certuri duse la extrem în căsnicia pe care a avut-o cu soția lui, Iulia.„Dacă am ales calea asta, am ales-o pentru că nu mai mergea viața de cuplu. Nu au fost niciodată certuri duse la extrem, dar cred că fiecare a ținut în interiorul lui tot felul de frustrări. Cred că este mai bine așa. Deși am evitat să avem discuții în fața copilului, fetița se resimte și se exteriorizează în felul ei. Eu am lansat această variantă și am semnat un divorț pe cale amiabilă. Din partea mea nu a existat prilejul să îmi pun problema că ar fi cineva cu ea, de-a lungul timpului. Iar eu nu i-am dat ocazia”, a mărturisit Mihai Albu.În ciuda faptului că cei doi au ales drumuri diferite, fetița lor va beneficia de atenția amândurora: „Deși fetița o să rămână la Iulia, mă voi implica în educația ei. Mulți ani am avut impresia că vom îmbătrâni împreună. Regret! Sper că lucrurile se vor îndrepta. Am avut o mare strângere de inimă când am semnat divorțul. Am văzut în ochii ei o urmă de regrete. Iubirea nu mai are cum să fie ca la început, dar țin foarte mult la ea. Sunt convins că sentimen-tele noastre sunt profunde, dar ceva nu mai funcționează. Îi mulțumesc mult fostei mele soții că a lucrat ca relația noastră să meargă”, a adăugat designerul.