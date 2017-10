Mihaela Rădulescu, replici acide la adresa Iuliei Albu

Miercuri, 04 Decembrie 2013

Iulia Albu a criticat coperta revistei ELLE pe care au apărut Mihaela Rădulescu, Andreea Raicu, Antonia și Catrinel Menghia. Iritată de comentariile fashion editor-ului, Mihaela a avut o replică acidă la adresa Iuliei. Diva de la Monaco a spus, ironic, că fiecare are un rost în viață și că ea nu are ce să spună despre o copertă aprobată de un om care chiar știe modă."Nu pot să contrazic un critic de asemenea anvergură. Probabil că ei îi place să comenteze astfel de lucruri. Fiecare dintre noi are câte un rost în viață. Eu ce să zic despre o coperta a unei reviste internaționale, o coperta aprobată chiar de Stefano Gabbana, un adevărat om de modă?", a declarat Mihaela în cadrul unei intervenții la emisiunea "Răi da' buni" de la Antena 2.Iulia Albu a comentat pe marginea copertei ELLE. Ea a atacat-o dur pe Andreea Raicu, pe care a numit-o "miss fata de la țară" și fost dezamăgită de ținutele alese pentru Catrinel Menghia și Antonia. Singura care i-a plăcut Iuliei a fost Mihaela Rădulescu, care este, din punctul ei de vedere, singurul lucru bun la coperta publicației."Noua coperta ELLE marchează o dublă/triplă premieră. Cel mai prost styling pe care l-am vazut în ultimii ani. Cea mai prostă compoziție: personajele nu sunt parte din aceeași poveste creând senzația de fotografii decupate și lipite. Cea mai nefericită combinație de personaje pe care am văzut-o în ultimul timp", a scris Iulia pe pagina de Facebook, informează click.ro.