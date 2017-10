Mihaela Rădulescu: „Oare ăştia de mă înjură zilnic au muncit vreodată aşa?“

Mihaela Rădulescu: „Oare ăștia de mă înjură zilnic au muncit vreodată așa?“

Ştire online publicată Joi, 05 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Deși multă lume crede că Mihaela Rădulescu duce o viață de divă, fără griji, probleme și încurcături, vedeta a ținut să lămurească faptul că viața ei nu a fost mereu roz. Iată ce a declarat aceasta, pa pagina personală de Facebook:„Știu că v-ați obișnuit cu mine numai în paiete și pe tocuri, la business class sau în mașini de lux.... Dar, n-aveți idee în câte momente din viața mea am fost la munca de jos, m-am trezit după prea puține ore de somn, am circulat cu tab-ul, cu camionul, am zburat 14 ore până-n Afganistan cu Hercules-ul care n-are nici măcar toaletă pentru femei, am fost în Irak, unde am trăit 12 zile exact ca soldații, fără să mă plâng și fără să cer vreun tratament special.....Oare ăștia de mă înjură zilnic au muncit vreodată așa? Oare ăștia au făcut măcar o dată în viața lor sacrificii? Oare ăștia au trecut măcar o dată pe lângă moarte, pe bune? Oare ăștia știu ce-i aia pasiune pentru munca ta? Oare ăștia au părinți care să le zâmbească mândri de ce au realizat ei? Oare ăștia ce po-vestesc, când îi întreabă cineva ce chestii grozave au făcut în viața lor?!...Că io am niște mii de povești, toate cu și despre oameni cărora le-am fost de folos sau de la care am învățat, cel mai mult și mai consecvent, să fiu om bun, drept și muncitor. Pozele sunt din Irak, unde am realizat un film despre soldații români, care a fost și premiat de APTR și de care-s tare mândră. A fost și primul meu film ca operator.Și a fost și prima mea întâlnire reală cu moartea. Mânca-mi-aș gura mea de divă, că am strâns tare multe povești în bocanci și cizme de cauciuc.....:))))”, a scris Mihaela Rădulescu pe site-ul de socializare, scrie libertatea.ro.