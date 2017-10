Mihaela Rădulescu, mesaj dur pentru invidioşi

Mihaela Rădulescu, mesaj dur pentru invidioși

Ştire online publicată Luni, 28 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru că a trecut de mult de prima tinerețe, dar arată ca o adolescentă, Mihaela Rădulescu se confruntă cu neîncrederea multora cu privire la "autenticitatea" siluetei ei.Diva de la Monaco are trup de sirenă și picioare de gazelă, iar, la fiecare apariție publică, stârnește invidii. Chiar au fost voci care au spus că, în realitate, totul este doar "lucrătură" din Photoshop.Degeaba a tot spus vedeta care este secretul siluetei ei de vis - sportul și alimentația echilibrată -, cârcotelile nu s-au oprit."Știu, iar o să începeți ba cu photoshop-ul, ba cu "da' tu ai bani, de-aia", ba cu bisturiul. O să obosiți într-o zi, sper.:)) Pentru cei mai inteligenți de-atât, care cred că și mine în sport, viață echilibrată și alimentație sănătoasă, am un mesaj important - e ultima zi de înscriere la maratonul mondial "Wings for Life World Run". (picioarele din poză sunt acolo că să va ridice de pe scaun, fetelor, doamnelor și să va alunge la mers, alergat, fandări, piruete și chef de sănătate ! La maraton le aduc în pantaloni scurți (să văd dacă găsesc și un photoshop mobil:))))))), pentru voi, domnilor, dar nu dacă stați pe margine, ci dacă alergăm împreună:)))", este mesajul Mihaelei Rădulescu.