Mihaela Rădulescu e sinceră: "Am înşelat când nu m-am mai simţit iubită"

Mihaela Rădulescu e sinceră: "Am înșelat când nu m-am mai simțit iubită"

Ştire online publicată Joi, 24 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Mihaela Rădulescu este o femeie sinceră și a acceptat provocarea lui Măruță de a răspunde la zece întrebări grele. Vedeta a recunoscut că a și înșelat în momentul în care nu s-a mai simțit iubită. Prezentatoarea de televiziune a povestit că nu a fost cerută în căsătorie de Dani Oțil. "Niciodată nu am fost cerută în căsătorită de actualul iubit. Și nici nu va fi cazul. Eu am bifat capitolul ăsta", a spus Mihaela.Aceasta a mai spus: "Am fost înșelată de mai multe ori, dar de aflat am aflat de mult mai puține ori. E mai bine că nu afli. Cui îi place să fie înșelat?".Întrebată de câte ori a înșelat ea, Răduleasca a declarat: "Mi s-a întâmplat la un moment dat. Dar s-a întâmplat după ce am simțit că nu am fost iubită și admirată. De obicei la mine s-a întâmplat și am plecat de tot. Dacă se cheamă înșelat..."Aceasta a mai spus că întotdeauna îl iubește cu adevărat pe cel cu care are o relație și că în fiecare poveste de dragoste există iubire, scrie libertatea.ro.