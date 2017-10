Mihaela Rădulescu dezvăluie reţeta ei pentru a fi fericită

Mihaela Rădulescu dezvăluie rețeta ei pentru a fi fericită

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Mihaela Rădulescu a dezvăluit fanilor care sunt imaginile pe care le privește la prima oră, imediat după ce se trezește, departe de România. Iată ce sfaturi oferă ea fanilor!“Compasiunea și altruismul sunt cele mai bune medicamente pentru sănătatea emoțională. Există studii care demonstrează că dorința de a-i ajuta pe alții stimulează producerea de imunoglobulina A, un antidot pentru infecțiile respiratorii, de exemplu. Cât despre sănătatea fizică, acolo n-avem decăt să ne preocupăm, zilnic, de ceea ce mâncăm și de ceea ce ne face să mișcam cât mai mulți mușchi. Bună dimineața ! Stârniti-va pornirile pozitive și scoateți din voi... the best of you !“, a scris Mihaela pe rețeaua de socializare, scrie click.ro.