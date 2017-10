Mihaela Rădulescu, despre cum a "agăţat-o" Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu, despre cum a "agățat-o" Felix Baumgartner

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Mihaela Rădulescu (45 de ani) și Felix Baumgartner (45 de ani) se iubesc nebunește, de mai bine de o jumătate de an, ca doi adolescenți. Puțini știu, însă, amănunte picante despre cum a început frumoasa lor poveste de dragoste:"Interviul meu cu Felix face parte din colecția mea de interviuri cu cei mai buni din lume, niște interviuri de care sunt foarte mândră: cu câștigători de Oscaruri, de premii Nobel, cu campioni mondiali în diverse sporturi, scriitori. Da, el era în planul meu de cei mai buni din lume, pentru că e un om cu șapte recorduri mondiale și primul om care a depășit viteza sunetului, deci era în planul meu. Nu era în planul meu să facem împreună și ochiurile dimineața, dar…", a dezvăluit Mihaela Rădulescu, la radio."Muierea din mine s-a gândit atunci: «Doamne, ce băiat frumos…», dar nu am făcut primul pas. În general, nu am știut să fac treaba asta în viață. Așa că nu pot să fiu decât fericită că omul a făcut tot ceea ce trebuie pentru ca să ieșim la o cină împreună, rapid. Dar nu în România. O să râzi, Andreea. Ar fi fost complicat. Dincolo de aparențe, nu sunt capabilă să sar pe bărbați, nici să iau inițiativa. În ziua interviulu nu s-a întâmplat nimic. Am aflat ulterior că Felix s-a străduit mult să facă rost de numărul meu de telefon și a reușit. Știu și de la cine", a mai povestit Mihaela Rădulescu, emoționată.Sursa: libertatea.ro