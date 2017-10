Mihaela Rădulescu către Almăşan: „Nu, nu napolitana, pentru tine era abdomenul din dreapta”

Mihaela Rădulescu către Almășan: „Nu, nu napolitana, pentru tine era abdomenul din dreapta”

Ştire online publicată Marţi, 23 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O postare pe Facebook în care Mihaela Rădulescu apărea în ipostaze sexy, cu scopul de a le scoate din sărite pe femeile complexate, a mâniat-o pe una dintre colegele de breaslă ale vedetei. Marina Almășan i-a dat Răduleascăi replica într-un editorial pentru ziarul Ring, în care spune despre divă că are „sâni în care se zbenguie siliconul”, scrie libertatea.ro.Dacă lui Teo Trandafir i-a răspuns elegant, pe Marian Almășan nu o poate menaja deloc. Mihaela Rădulescu este necruțătoare cu prezentatoarea TV, care, din toamnă, i-ar putea deveni colegă de televiziune. După ce Marina Almășan s-a simțit cu musca pe căciulă în urma unei afirmații făcute de Mihaela Rădulescu:„Când nu mai am nimic interesant de spus, bag o poză dezbrăcată, ca să le enervez pe alea urâte și deștepte, că devin și ele frumoase când sunt rele, așa m-a învățat cineva. Și de ce să ne batem în idei deștepte, când un abdomen plat face cât o mie de cuvinte grase?” - și a atacat-o dur pe vedetă, replica Mihaelei nu a întârziat să apară la fel de acidă.Astfel, Mihaela îi răspunde Marinei atât prin imagini bine țintite, cât și printr-un mesaj cu direcție. Un colaj din două fotografii -una cu napolitane de casă și o alta în care Mihaela apare topless și cu un abdomen perfect plat - și un text sunt mesajul pe care vedeta îl trimite de la Monte Carlo.„Napolitana de casă, cu nemuritoarea foaie Lica, io atâta vă spun. Beat this, Almășan :)) NU, nu napolitana, pentru tine era abdomenul din dreapta”, a scris Mihaela Rădulescu pe pagina sa de socializare.