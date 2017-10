Mihaela Rădulescu, atacă: „Un abdomen plat face cât o mie de cuvinte grase“

Mihaela Rădulescu a postat o poză în costum de baie, iar explicația ei este una pe măsură.„Când nu mai am nimic interesant de spus, bag o poză dezbrăcată, ca să le enervez pe alea urâte și deștepte, că devin și ele frumoase când sunt rele, așa m-a învățat cineva. Și de ce să ne batem în idei deștepte, când un abdomen plat face cât o mie de cuvinte grase?”, a scris Mihaela pe pagina ei de Facebook.Vedeta a completat: „La 15 ani tata a hotărât să mă dea la gimnastică pentru că eram foarte grasă. Mă rostogoleam pur și simplu. Și atunci a decis și m-am dus la gimnastică ritmică. Într-un an eram băț și după aceea am fost încă vreo 10 ani și nici nu m-am mai îngrășat”, a declarat Mihaela, scrie showbiz.ro.