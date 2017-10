Mihaela Borcea a fost la un pas de moarte!

Ştire online publicată Joi, 17 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Fosta soție a acționarului dinamovist Cristi Borcea a continuat seria dezvăluirilor de senzație legate de căsătoria sa. Mihaela Borcea a spus că a fost la un pas de moarte în timp ce era însărcinată cu cei doi gemeni și că și-a riscat viața de dragul copiilor. Apoi, a suportat chinuri uriașe din cauza kilogramelor pe care le-a acumulat din cauza unei boli.„Pentru cei care nu știu și tot spun că eram foarte grasă, vreau să spun că eram grasă pentru că am stat opt luni de zile numai în pat, cu perfuzii. I-am dorit pe acesti copii din tot sufletul și am fost la un pas de a-mi da viața ca să îi am. Nu cred că există sarcificiu mai mare”, a spus Mihaela Borcea la emisiunea „Conferința de presă”, de la Antena 2.