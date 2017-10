Mieluşelul îmbrăcat în roz

Mielușelul îmbrăcat în roz

Ştire online publicată Joi, 22 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

S-a autointitulat „Cel mai rău om al planetei”, însă în ultimele fotografii pare blând ca un mielușel. Vorbim despre boxerul Mike Tyson, care s-a întors pentru o zi după gratii pentru posesie de cocaină și conducere sub influența alcoolului și drogurilor. Potrivit „Daily Mail”, luptătorul s-a prezentat la închisoare într-un costum cel puțin inedit. Nu a lipsit zeghea, însă șosetele și cătușele lui Tyson păreau inspirate din poveștile Disney, fiind colorate în roz. Și asta pentru că șeriful consideră că această culoare are un efect calmant. Mai mult, se pare că fostul campion la box a fost forțat de același șerif să poarte și lenjerie intimă roz sub hainele dungate.