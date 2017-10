Michael Moore se implică în politica externă a lui Obama

Ştire online publicată Marţi, 01 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cineastul i-a cerut, luni, președintelui american Barack Obama să nu trimită trupe suplimentare în Afganistan. Câștigătorul trofeului Palme d’Or la Cannes, în 2004, cu filmul „Fahrenheit 9/11", considerat de critica de specialitate un adevărat manifest împotriva fostului președinte american George W. Bush și a războiului dus în Irak de administrația acestuia, Michael Moore a declarat că i-a trimis actualului șef de la Casa Albă un mesaj din partea tatălui său, un fost combatant în cel de-al Doilea Război Mondial. „I-am trimis o cerere personală din partea tatălui meu și a unuia dintre prietenii lui japonezi: «Domnule Obama, dumneavoastră nu știți ce înseamnă războiul. Noi, însă, l-am cunoscut deja și nu mai vrem să trecem prin asta»”, a mărturisit cineastul american în timpul unei conferințe de presă organizate la Tokyo, cu ocazia lansării celui mai recent film al său, intitulat „Capitalism: A Love Story”, consacrat crizei financiare. Președintele Obama ar trebui să anunțe, astăzi, trimiterea în Afganis-tan a altor zeci de mii de soldați care vor avea rolul de a învinge rezistența talibanilor. Michael Moore a adus, totodată, un omagiu Constituției pacifiste a Japoniei, adoptată după înfrângerea acestei țări în 1945, care îi interzice să trimită trupe în afara frontierelor naționale. El le-a avertizat însă pe gazdele sale nipone, care au participat totuși la câteva misiuni de sprijin logistic și de reconstrucție a unor obiective civile în Irak și Afganistan, să nu se îndepărteze de spiritul Constituției. „Să nu deveniți ca noi. Rămâneți japonezi!”, a declarat zâmbind cineastul american, acuzat în Statele Unite că ar avea opinii de stânga, răspunzându-i unui jurnalist care l-a întrebat dacă are un mesaj pentru poporul japonez. Michael Moore s-a amuzat, totodată, de faptul că a putut să organizeze această conferință de presă în sediul Bursei din Tokyo, deoarece el a fost declarat „persona non grata” pe Wall Street, din cauza atacurilor sale la adresa mediilor financiare, pe care cineastul american le-a acuzat în mod direct că s-au îmbogățit pe seama sărăcirii poporului american. Japonia a dorit să imite modelul economiei liberale, lăudat de Washington, a explicat Michael Moore cu regret, care i-a rugat pe japonezi să încerce să își regăsească valorile societății tradiționale, „o societate a păcii și a respectului”, sacrificată în ultimii ani pe altarul capitalismului sălbatic. Considerat un cineast cu simpatii de stânga și recompensat cu premiul Oscar în 2003, pentru filmul său manifest împotriva armelor de foc „Cântec pentru un masacru/ Bowling for Columbine”, Michael Moore este un cineast prolific și controversat, autor al documentarului „Sicko” (2007) - despre sistemul național american de sănătate - și al tiradei împotriva lui George W. Bush – „Fahrenheit 9/11" (2004) -, un film laureat cu Palme d’Or la Cannes.