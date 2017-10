Michael Jackson, pe primul loc în topul starurilor cu cele mai mari venituri postume

Ştire online publicată Vineri, 17 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Michael Jackson ocupă primul loc în topul întocmit de Forbes al celebrităților cu cele mai mari venituri postume, potrivit site-ului starpulse.com. Este al doilea an consecutiv, când Michael Jackson se află pe prima poziție a acestui clasament.În cursul ultimului an, numele și muzica fostului rege pop au adus câștiguri de 140 de milioane de dolari, arată revista Forbes.De altfel, albumul său, "Xscape", a debutat pe locul doi în topul Billboard, iar piesa "Love Never Felt So Good", un duet cu Justin Timberlake, s-a situat tot pe primele poziții ale clasamentelor muzicale.După Michael Jackson, în topul postum al celor mai bogate celebrități mai apar nume ca Elvis Presley, Charles Schultz, Elizabeth Taylor, Bob Marley, Marilyn Monroe, John Lennon, Albert Einstein, Bette Page, Theodor Geisel, Steve McQueen, Bruce Lee și Jenni Rivera.În total, toate aceste celebrități au adus câștiguri de 363,5 milioane de dolari în cursul ultimului an.