„Mi-aţi cumpărat fetiţa ca pe un obiect!“

Femeia care își vrea înapoi copilul de la Luminița Anghel:

„Mi-ați cumpărat fetița ca pe un obiect!“

Ştire online publicată Joi, 23 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Angelica Constantin, mama biologică a fetiței pe care Luminița Anghel o crește de mai bine de trei ani, a fost invitată în platoul emisiunii nocturne de la Kanal D și i-a adus acuzații foarte grave artistei. În loc să-i mulțumească femeii care i-a crescut cu iubire și devotament copilul timp de trei ani, Angelica Constantin, mama Măriucăi, nu a făcut alt-ceva decât să arunce cu noroi în Luminița Anghel, acuzând-o că i-a cumpărat copilul.„Odată, când am mers la centrul de plasament să-mi văd fata, am găsit acolo două doamne și pe fostul soț al doamnei Luminița, Bogdan. Una dintre doamne mi-a dat atunci un plic alb, găurit la mijloc, prin care se vedeau foarte multe bancnote”, a spus aceasta.În plus, femeia a ținut să explice astfel încât să fie clar pentru toată lumea: „Mi-ați cumpărat fetița ca pe un obiect, dând bani unor doamne de la Protecția Copilului, ca să aveți un copil”.Luminița Anghel nu a rămas imună la aceste cuvinte grele și a ripostat cu toată decența de care un om poate fi capabil în ase-menea condiții.„În primul rând, am să vă rog să nu mai faceți afirmații pentru care puteți fi dată în judecată și să nu mai acuzați aiurea, fără dovezi. Doamnă, am să vă dau fata înapoi, însă pe cale legală. Faceți o cerere la Protecția Copilului și, în urma unui proces, vă veți recăpăta fata, dacă demonstrați că aveți condiții decente să o creșteți”, a declarat artista, scrie clickvedete.ro.