"Mi-am dat seama că într-o secundă poţi să pierzi tot"

"Mi-am dat seama că într-o secundă poți să pierzi tot"

Ştire online publicată Miercuri, 11 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Speak, unul dintre cei mai în vogă artiști români ai momentului, a fost protagonistul unui incident rutier care a făcut-o pe iubita sa, Adelina Pestrițu, să se sperie îngrozitor."Eram pe GPS, nu știam pe unde să o iau. Am semnalizat dreapta, am primit voie să trec și a venit cineva dintr-odată, din spate, fără să mă vadă, și m-a lovit. M-a aruncat în intersecție, ne-am învârtit ca în filme. Eram la Nerva Traian, pe banda din mijloc. Nu am înțeles ce s-a întâmplat. Mi-a sărit și telefonul din mână, nu îl găseam prin mașină. Nu s-a lovit nimeni rău. Nu folosiți telefonul când conduceți pentru că e foarte groasă. Mi-am dat seama că într-o secundă poți să pierzi tot. Mașina e lovită rău, nu cred că e daună totală. S-a rupt puntea, bara, aripa, roata e ușor spre interior. Eu am dat cu capul de stâlp, nu aveam centură. Mașina nu este înmatriculată, abia am luat-o. Am sunat-o pe Adelina de vreo trei ori, s-a panicat total. I-am zis că am făcut accident și că sunt bine. Vineri, tata a visat că eram cu el în mașină, am intrat într-o curbă, am pierdut controlul și am căzut cu el în râpă. Mi-a zis să am grijă la volan și am condus prudent tot weekendul. Azi s-a întâmplat asta", și-a povestit Speak isprava, scrie libertatea.ro