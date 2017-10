Mentalistul Cristian Gog, oprit de ProTV de la un număr periculos

Ştire online publicată Joi, 24 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Marele câștigător al titlului de „cel mai talentat român” și al premiului de 120.000 de euro a dezvăluit ce număr a dorit să facă în finală, dar nu a fost acceptat de către producătorii show-ului.Cristian Gog crede că nu va fi blamat de colegii de breaslă pe motiv că toată lumea știe acum magie datorită lui.„Cu toată modestia, eu prin victoria mea cred că am făcut un mare serviciu tuturor celor pasionați de acest domeniu și celor care îl practică. Dacă aș fi blamat de cineva, acea persoană ar cădea în penibil și probabil lumea o să perceapă gestul lui ca fiind unul din invidie. Cine ar face asta? Până acum am primit felicitări de la toți magicienii cu care țin legătura, deci nu cred că este cazul”, a declarat Gog pentru protvmagazin.roMentalistul spune că a intenționat să facă un număr foarte periculos în finală. „Ceea ce am vrut să fac în finala concursului. Un efect de ruletă rusească cu un pistol real și un cartuș real”, a mai spus Cristian Gog.