Membrii trupei Depeche Mode au sosit la Bucureşti

Membrii trupei Depeche Mode au sosit la București

Ştire online publicată Marţi, 14 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Britanicii de la Depeche Mode au sosit marți după-amiază la București, cu un avion privat, potrivit Mediafax.ro.Dave Gahan, Martin Gore și Andy Fletcher și-au salutat fanii prezenți la aeroport după care au fost îndrumați spre o mașină care i-a transportat la un hotel din București.În funcție de timpul liber pe care îl vor avea, britanicii și-au exprimat dorința de a vizita centrul Bucureștiului, despre care au spus că au auzit lucruri frumoase.Depeche Mode au concertat duminică seară în Bulgaria, la Sofia.În concertul de miercuri seară, de pe Arena Națională din București, fanii vor avea posibilitatea să asculte atât piese de pe albumul "Delta Machine", pe care artiștii îl promovează în turneu, cât și piese mai vechi și mai cunoscute. Printre acestea se numără "Welcome to My World", "Angel", "Heaven", "Soothe My Soul", de pe noul album sau "Enjoy the Silence", "When the Body Speaks", "Black Celebration", "Policy of Truth", "Personal Jesus" ori "Never Let Me Down Again".Concertul de miercuri seară se anunță a fi spectaculos. Scena pe care vor evolua Dave Gahan, Martin Gore și Andy Fletcher va avea 21 de metri deschidere și 15 metri adâncime, podiumul se va afla la 2,4 metri înălțime iar acoperișul va fi ridicat la 15,5 metri față de de sol. Echipa de producție a trupei va veni cu propriile instalații de sunet și lumini, peste 700 de kilowați.Bazat pe elemente vizuale impresionante, întregul concept scenografic a fost gândit de Anton Corbijn, un mai vechi colaborator al trupei, responsabil de designul și fotografiile care însoțesc și cel mai recent album Depeche Mode, "Delta Machine".În ziua evenimentului, pe Arena Națională vor lucra peste 2.000 de oameni: echipă de producție, barmani, plasatori, agenți de pază și tehnicieni, atât din România, cât și din țări precum Polonia, Ungaria, Turcia, Austria și Germania.